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Reuters: Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит иранской «агрессии» со стороны Сирии

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит иранской «агрессии» со стороны Сирии
 
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Нетаньяху сообщил, что Израиль не будет мириться с угрозами со стороны Ирана, который использует сирийскую территорию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль не будет мириться с угрозами со стороны Ирана, который использует сирийскую территорию для агрессии, — сообщает Владимир Солдаткин в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ранее Нетаньяху обвинил Иран в разработке ядерного оружия на секретном объекте в Абаде. Нетаньяху сделал официальное заявление после того, как Reuters сообщило, что МАГАТЭ в Иране обнаружило следы урана.

Кроме того, ранее в МАГАТЭ сообщили, что Иран устанавливает новые центрифуги для обогащения урана.


Автор: Оксана Ельченко
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