Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Ефремова, который был госпитализирован прямо из здания суда

Главная » Последние новости » Новости мира » Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Ефремова, который был госпитализирован прямо из здания суда Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Ефремова, который был госпитализирован прямо из здания суда

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Актер Михаил Ефремов переведен из нейрореанимации Боткинской больницы в палату. Врачи оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.

Вполне возможно, что 18 августа Михаил Ефремов сможет прибыть на судебное заседание, информирует enovosty.com/news.

Ранее в среду Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией.

11 августа Михаил Ефремов был госпитализирован прямо из зала Пресненского суда перед началом слушания дела о смертельном ДТП с его участием. Его без сознания вынесли на носилках из здания и машиной скорой помощи доставили в реанимацию Боткинской больницы. Врачи подозревают, что у него случился инсульт.

Во вторник должно было состояться очередное заседание суда. Ожидалось, что дадут показания потерпевшие, в частности, официальная жена погибшего Сергея Захарова, а также сам подсудимый Михаил Ефремов.

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Также 11 августа была озвучена и сумма компенсаций морального вреда, которую затребовал старший сын погибшего водителя Сергея Захарова — 6,5 млн. рублей.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии акогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП в Москве на Смоленской площади. Ранее Ефремов заявил в видеообращении, что не будет пытаться избежать ответственности за произошедшее.

«Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», — заявил Ефремов, информирует enovosty.com/news.

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По его словам, невозможно «отмазаться, когда все все видели». «Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — добавил он.

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