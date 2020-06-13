«Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите», — актер Михаил Ефремов записал видеообращение

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Российский актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, заявил в видеообращении, что не будет пытаться избежать ответственности за произошедшее.

«Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», — заявил Ефремов, информирует enovosty.com/news.

По его словам, невозможно «отмазаться, когда все все видели». «Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — добавил он.

Российский актер Михаил Ефремов осознает свою вину в совершении смертельного ДТП и готов ответить перед законом. Об этом в комментарии российскому изданию «Комсомольская правда» сообщил его коллега Иван Стебунов.

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«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю: «Ты чего?!» А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону», – отметил Стебунов.

Российский режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова, которая является крестной дочери российского актера Михаила Ефремова, заявила, что смертельное ДТП, виновником которого он стал, это драма для всех сторон.

«Вас когда-нибудь травили? Меня – да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства… когда именно травят и добивают упавшего… Да, я про Михаила Ефремова. Это драма для всех сторон – с ним тоже случилось горе – да, я про милосердие», – написала она в в Instagram.

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Напомним, Михаил Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. Пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. 9 июня он скончался в больнице.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет. После смерти пострадавшего статью переквалифицировали на более тяжкую, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также в крови актера обнаружили следы наркотиков.

После допроса суд принял решение отправить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.