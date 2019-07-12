Британия не стремится обострять отношения с Ираном, — Хант

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На фоне эскалации конфликта между Великобританией и Ираном Джереми Хант заявил, что Британия не стремится обострять отношения с Ираном

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Британия не стремится обострять отношения с Ираном, — сообщает Костас Питас в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Отношения между Великобританией и Ираном становятся все более напряженными после того, как Великобритания захватила иранский танкер в Гибралтаре.

А Иран, в свою очередь, захватил британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. «Мы реагируем на происходящее взвешенно и осторожно. Мы хотим дать понять Ирану, что не стремимся к обострению сложившейся ситуации», — сказал Джереми Хант.

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Напомним, ранее сообщалось, что британский военно-морской флот не позволил иранским военным кораблям воспрепятствовать проходу британского нефтяного танкера в Ормузском проливе