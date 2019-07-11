Associated Press: Иранские суда пытались заблокировать британский нефтяной танкер

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Иранские суда пытались заблокировать британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Британский военно-морской флот заявил, что не позволил иранским военизированным кораблям воспрепятствовать проходу британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, — сообщают Айя Батрави и Амир Вахдат в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Революционная гвардия Ирана опровергла обвинения, заявив, что если бы она получила приказ захватить какое-либо суда, она бы сделала это немедленно. В то же время представители США сообщили, что в этом районе у них находился военный самолет и у военных есть видео инцидента.

В заявлении США говорится, что британское военно-морское судно HMS Montrose сопровождало коммерческое судно British Heritage. «Судно HMS Montrose было вынуждено встать между иранскими судами и British Heritage и устно предупредить иранские суда о последствиях препятствования прохождения британского нефтяного танкера», — говорится в заявлении. «Мы обеспокоены этой акцией и продолжаем призывать иранские власти деэскалациировать ситуацию в регионе», — говорится в заявлении.

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Около 20% всей нефти, продаваемой в мире, проходит через Ормузский пролив. Иран периодически угрожает закрыть этот транспортный коридор, если ему будет запрещено экспортировать собственную нефть.