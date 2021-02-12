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Ким Чен Ын уволил министра экономики за отсутствие инноваций в новом плане развития страны, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Ким Чен Ын уволил министра экономики за отсутствие инноваций в новом плане развития страны, - Reuters
 
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Ким Чен Ын уволил министра экономики и упрекнул кабинет министров в разработке пятилетнего экономического плана без «больших изменений» по сравнению с предыдущими планами, которые, по его словам, «потерпели колоссальный провал почти во всех секторах».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уволил министра экономики, который был назначен только в прошлом месяце, за отсутствие инноваций в разработке целей нового пятилетнего экономического плана. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Трудовая партия Кореи завершила свое четырехдневное пленарное заседание, на котором Ким также изложил свое видение планов по экономическому развитию и отношений с другими странами, а также правил партии и кадровых вопросов.

Ким Чен Ын упрекнул кабинет министров в разработке пятилетнего экономического плана без «больших изменений» по сравнению с предыдущими планами, которые, по его словам, «потерпели колоссальный провал почти во всех секторах». «Идея и политика партийного съезда не отражены должным образом в предложенном плане экономической работы на этот год и невозможно найти новаторскую точку зрения и четкую тактику», — сказал Ким.

«Кабинет министров не смог сыграть ведущую роль в составлении планов ключевых экономических отраслей и почти механически свел воедино цифры, подготовленные министерствами», — подчеркнул лидер Северной Кореи

Читайте: Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего плана страны, - Reuters

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего плана страны. Лидер Северной Кореи призвал правящую Трудовую партию Кореи принять более активное участие в новом пятилетнем экономическом плане.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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