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Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего плана страны, — Reuters

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Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего экономического плана страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал правящую Трудовую партию Кореи принять более активное участие в новом пятилетнем экономическом плане. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Это заявление прозвучало после пленарного заседания партии, на котором Ким изложил планы партии относительно Южной Кореи и планы для каждого сектора экономики. Ранее Ким открыто признал, что его предыдущий пятилетний экономический план не достиг поставленных целей почти во всех секторах.

Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего плана страны, — Reuters

Ким Чен Ын также подчеркнул важность усиления правового надзора и контроля в отношении следующего пятилетнего плана, который был обнародован на съезде.

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«Он призвал законодательный сектор удалить иррациональные элементы, которые становятся препятствием для реализации национального экономического плана, а также принять и усовершенствовать новые законы для каждого сектора», — сообщает корейское государственное информационное агентство KCNA.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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