Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего плана страны, — Reuters

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Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего экономического плана страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал правящую Трудовую партию Кореи принять более активное участие в новом пятилетнем экономическом плане. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Это заявление прозвучало после пленарного заседания партии, на котором Ким изложил планы партии относительно Южной Кореи и планы для каждого сектора экономики. Ранее Ким открыто признал, что его предыдущий пятилетний экономический план не достиг поставленных целей почти во всех секторах.

Ким Чен Ын также подчеркнул важность усиления правового надзора и контроля в отношении следующего пятилетнего плана, который был обнародован на съезде.

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«Он призвал законодательный сектор удалить иррациональные элементы, которые становятся препятствием для реализации национального экономического плана, а также принять и усовершенствовать новые законы для каждого сектора», — сообщает корейское государственное информационное агентство KCNA.