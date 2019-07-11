Reuters: В Ватикане открытие гробниц в поисках пропавшей девушки привело к новой загадке

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В Ватикане открытие гробниц в поисках пропавшей девушки привело к новой загадке. Теперь предстоит выяснить, куда же делись останки принцесс, которые должны были находится в открытых могилах

В связи с загадочной пропажей дочери сотрудника Ватикана и получением анонимного письма относительно предположительного места захоронения девушки в четверг на Тевтонском кладбище были открыты две могилы, — сообщает Филип Пулела в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Однако могилы оказались пусты. В них не было даже останков принцесс, которые должны были там находится. Теперь Ватикан столкнулся с новой загадкой: куда делись останки принцесс? Напомним, эксперты искали останки Эмануэлы Орланди, которая не вернулась домой после урока музыки в 1983 году. Ее исчезновение было предметом жестких спекуляций в итальянских СМИ в течение многих лет.

Работы по эксгумации начались после утренней молитвы на Тевтонском кладбище. Чиновники ожидали найти, по крайней мере, останки принцессы Софи фон Гогенлоэ, которая умерла в 1836 году, и принцессы Карлотты Федерики из Мекленбурга, которая умерла в 1840 году. Однако могилы оказались пусты. «Результат поиска оказался отрицательным. Никаких человеческих останков или похоронных урн обнаружено не было», — сказал представитель Ватикана Алессандро Джизотти.

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Джизотти сказал, что Ватикану теперь предстоит изучить записи о строительных работах, происходивших на кладбище в конце 19-го века, чтобы выяснить, куда делись останки принцесс. По его словам, могила принцессы Софи привела к большой пустой подземной комнате. «Они спустились и нашли комнату размером 4 на 3 метра, что стало первым сюрпризом … Однако внутри не было абсолютно ничего», — сказал брат Эмануэлы Пьетро Орланди. Две гробницы были открыты в присутствии семьи Орланди и потомков принцесс.

Напомним, семья Орланди получила анонимное письмо, в котором говорилось, что тело Эмануэлы спрятано среди мертвых на Тевтонском кладбище, где статуя ангела с книгой гласит «Requiescat in Pace», что означает «Покойся с миром». После этого официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти заявил, что семья Орланди «сообщила о возможном захоронении тела Эмануэлы», побуждая Святой Престол начать расследование и в конечном итоге открыть могилы.