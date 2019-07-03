Associated Press: В Ватикане близки к разгадке одного из самых ужасающих преступлений прошлого века
На следующей неделе откроют несколько гробниц на небольшом кладбище в Ватикане, чтобы определить, не содержат ли они останки 15-летней дочери сотрудника Ватикана Эмануэлы Орланди, которая исчезла в 1983 году
В Ватикане близки к разгадке одного из самых ужасающих преступлений прошлого века. На следующей неделе откроют несколько гробниц на небольшом кладбище в Ватикане, чтобы определить, не содержат ли они останки 15-летней дочери сотрудника Ватикана Эмануэлы Орланди, которая исчезла в 1983 году, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
Родственники Эмануэлы Орланди, которая не вернулась домой после посещения урока музыки в Риме, давно требовали, чтобы Ватикан изучил ее исчезновение и раскрыл все официальные документы по этому делу. Старое дело привлекло новое внимание в последние месяцы после анонимного письма, в котором содержалась информация о возможном месте захоронения Орланди. В письме говорилось, что следователи должны посмотреть туда, куда указывает статуя ангела на кладбище, держащая лист с надписью «Покойся с миром».
Во вторник официальный представитель Ватикана Алессандро Гизотти заявил, что семья Орланди «сообщила о возможном захоронении ее тела на крошечном кладбище, расположенном на территории государства Ватикан», побуждая Святой Престол начать расследование и в конечном итоге открыть могилы.
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Джизотти сказал, что родственники и адвокаты семьи Орланди будут присутствовать на открытии могил на Тевтонском кладбище в Ватикане. Эксгумированные останки будут подвергнуты научному анализу. Кроме того, будет проведено тестирование ДНК, чтобы выяснить, не являются ли найденные останки телом Эмануэлы Орланди. Брат Орланди Пьетро сказал итальянскому агентству новостей ANSA, что государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин проявил «большую смелость, начав расследование и решив открыть гробницы».
Напомним, ранее сообщалось, что итальянская газета Corriere della Sera опубликовала письмо, в котором семейный адвокат родителей исчезнувшей девочки Эмануэлы Орланди обратился к церковным чиновникам с просьбой открыть могилу на Тевтонском кладбище в Ватикане, чтобы узнать, не содержит ли она останки Эмануэлы.