Associated Press: В Ватикане близки к разгадке одного из самых ужасающих преступлений прошлого века

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На следующей неделе откроют несколько гробниц на небольшом кладбище в Ватикане, чтобы определить, не содержат ли они останки 15-летней дочери сотрудника Ватикана Эмануэлы Орланди, которая исчезла в 1983 году

В Ватикане близки к разгадке одного из самых ужасающих преступлений прошлого века. На следующей неделе откроют несколько гробниц на небольшом кладбище в Ватикане, чтобы определить, не содержат ли они останки 15-летней дочери сотрудника Ватикана Эмануэлы Орланди, которая исчезла в 1983 году, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Родственники Эмануэлы Орланди, которая не вернулась домой после посещения урока музыки в Риме, давно требовали, чтобы Ватикан изучил ее исчезновение и раскрыл все официальные документы по этому делу. Старое дело привлекло новое внимание в последние месяцы после анонимного письма, в котором содержалась информация о возможном месте захоронения Орланди. В письме говорилось, что следователи должны посмотреть туда, куда указывает статуя ангела на кладбище, держащая лист с надписью «Покойся с миром».

Во вторник официальный представитель Ватикана Алессандро Гизотти заявил, что семья Орланди «сообщила о возможном захоронении ее тела на крошечном кладбище, расположенном на территории государства Ватикан», побуждая Святой Престол начать расследование и в конечном итоге открыть могилы.

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Джизотти сказал, что родственники и адвокаты семьи Орланди будут присутствовать на открытии могил на Тевтонском кладбище в Ватикане. Эксгумированные останки будут подвергнуты научному анализу. Кроме того, будет проведено тестирование ДНК, чтобы выяснить, не являются ли найденные останки телом Эмануэлы Орланди. Брат Орланди Пьетро ​​сказал итальянскому агентству новостей ANSA, что государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин проявил «большую смелость, начав расследование и решив открыть гробницы».

Напомним, ранее сообщалось, что итальянская газета Corriere della Sera опубликовала письмо, в котором семейный адвокат родителей исчезнувшей девочки Эмануэлы Орланди обратился к церковным чиновникам с просьбой открыть могилу на Тевтонском кладбище в Ватикане, чтобы узнать, не содержит ли она останки Эмануэлы.