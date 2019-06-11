Reuters: В России за сутки до проведения многотысячной акции протеста было прекращено уголовное дело против Голунова

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В России за сутки до проведения многотысячной акции протеста было прекращено уголовное дело против Голунова Reuters: В России за сутки до проведения многотысячной акции протеста было прекращено уголовное дело против Голунова

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В России за сутки до проведения многотысячной акции протеста было прекращено уголовное дело против журналиста-расследователя Ивана Голунова