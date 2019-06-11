Reuters: В России за сутки до проведения многотысячной акции протеста было прекращено уголовное дело против Голунова
В России за сутки до проведения многотысячной акции протеста было прекращено уголовное дело против журналиста-расследователя Ивана Голунова
Российская полиция внезапно сняла обвинения против журналиста Ивана Голунова. Это произошло за сутки до проведения 25 000 акции протеста в поддержку Голунова, - сообщают Эндрю Осборн и Владимир Солдаткин в издании Reuters 36-летний журналист-расследователь разоблачал коррупцию среди московских чиновников. Он был задержан полицией и обвинен в преступлениях, связанных с реализацией наркотиков. Многие считали, что Голунов был задержан из-за профессиональной деятельности, что вызвало проявление единства среди средств массовой информации и нехарактерно быстрый ответ со стороны властей, нервничающих по поводу социальных волнений.Генеральный директор новостного интернет-портала «Медуза» Галина Тимченко сообщила, что она «счастлива и плачет". "Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им", - сказала она. Оппозиционный политик Алексей Навальный написал: "Йееееее. Уголовное дело Голунова прекращено. Всех поздравляю!"
"Это вдохновляющий и мотивирующий пример того, что может быть достигнуто простой солидарностью с человеком, попавшим в беду. Мы должны отпраздновать", - написал Навальный.Ранее сообщалось, что три ведущие российские ежедневных газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК» в знак поддержки Голунова вышли с одинаковыми заголовками на первой странице «Я/мы - Иван Голунов». А журналисты день за днем протестовали возле московского штаба милиции, требуя прекращения дела. В поддержку Голунова выступили знаменитости и даже некоторые авторитетные ведущие государственного телевидения.
Йееееее. Уголовное дело Голунова прекращено. Всех поздравляю!— Alexey Navalny (@navalny) 11 червня 2019 р.