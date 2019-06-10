Reuters: В РФ начинает расти буря протеста против задержания журналиста-расследователя

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На трех ведущих ежедневных газетах «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК» появились одинаковые заголовки: «Я/мы — Иван Голунов». В совместном заявлении они сообщили, что требуют пересмотра действий полиции так как доказательства против Голунова являются шаткими и ставят под сомнение законность его задержания.

В понедельник три ведущие российские газеты опубликовали идентичные заголовки на первой полосе в знак протеста против ареста известного российского журналиста-расследователя Ивана Голунова, — сообщает Єндрю Осборн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

36-летний журналист известный тем, что разоблачал коррупционные схемы московских городских чиновников, был задержан полицией в четверг и обвинен в торговле наркотиками. Российским журналистам, критикующих власти, часто угрожают, наносят физические травмы и даже убивают за их работу.

Арест Голунова вызвал чувство единства среди средств массовой информации и нехарактерно быстрый ответ со стороны властей, нервничающих из-за социальных волнений в тот момент, когда Путин стал испытывать беспокойство по поводу экономической ситуации в стране и уровня жизни населения.

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На трех ведущих ежедневных газетах «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК» появились одинаковые заголовки «Я/мы — Иван Голунов». В совместном заявлении они сообщили, что требуют пересмотра действий полиции так как доказательства против Голунова являются шаткими и ставят под сомнение законность его задержания.

«Мы ожидаем, что правоохранительные органы будут неукоснительно соблюдать закон и обеспечат максимальную открытость при проведении расследования», — говорится в заявлении. «Мы требуем, чтобы закон уважали все».

Знаменитости и даже некоторые высокопоставленные журналисты в государственных СМИ выступили в поддержку Голунова, критикуя либо обвинения против него, либо жесткую манеру задержания.