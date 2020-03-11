В Бельгии зафиксированы первые смертельные случаи от коронавируса

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В Бельгии за сутки от коронавируса умерли три человека

В Бельгии сообщили о первых трех смертельных случаях от коронавируса. Об этом сообщают Филип Бленкинсоп и Марин Страус в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

11 марта от коронавируса умерла 90-летняя бельгийка, что стало первым смертельным случаем от коронавируса. Позже появиась информация, что от коронавируса скончались двое мужчин в возрасте 73 и 86 лет.

Правительство премьер-министра Софи Уилмес усилило меры по профилактике распространения коронавируса. В частности, введен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек.

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Европейский парламент в Брюсселе начал отправлять сотрудников домой на удаленную работу. В настоящее время в Бельгии зарегистрировано 314 подтвержденных случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Швеции вводят ограничительные меры на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек из-за коронавируса