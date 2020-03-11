В Швеции вводят ограничительные меры на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

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В Швеции вводят ограничительные меры на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек из-за коронавируса

Агентство общественного здравоохранения Швеции обратилось к правительству страны с просьбой запретить проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек с целью профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Джоан Ахландер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Согласно действующему законодательству, агентство готовит рекомендации для правительства страны. Правительство Швеции уже сделало официальное заявление, согласно которому оно будет четко следовать рекомендациям агентства.