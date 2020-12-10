В Финляндии на атомной электростанции произошла авария

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В Финляндии на АЭС произошла авария

В Финляндии на атомной электростанции «Олкилуото» произошла авария. Об этом сообщает Агентство радиационной и ядерной безопасности (STUK), информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что на втором реакторе АЭС «Олкилуото» произошел серьезный сбой. Авария произошла в 12 часов 22 минуты. По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности в системе очистки воды. Один из энергоблоков АЭС остановлен.

В STUK отметили, что радиационная обстановка в норме и опасности для населения нет.

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Ранее сообщалось, что в Финляндии на атомном блоке неожиданно повысился уровень радиации