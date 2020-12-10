В Финляндии на атомном блоке неожиданно повысился уровень радиации, — Reuters

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В Финляндии на атомном блоке неожиданно повысился уровень радиации

В Центре радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) сообщили, что внутри атомного блока Olkiluoto2 повысился уровень радиации. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Это значительный и исключительный инцидент. И мы считаем важным обнародовать правильную информацию о инциденте», — сказала министр социальных дел и здравоохранения Финляндии Айно-Кайса Пеконен.

Генеральный директор АЭС TVO Ярмо Танхуа сказал, что инцидент был исключительным и беспрецедентным событием в истории объекта. Напомним, TVO — это консорциум энергетических и промышленных компаний.

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