В МОЗ развеяли очередной миф о вакцинации

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В МОЗ сообщили, что вакцинация не может вызвать заболевание COVID-19.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что COVID-вакцина не может стать причиной заболевания. Об этом передают Экономические Новости.

В то же время в МОЗ не исключают вероятности наличия у человека заболевания в период вакцинирования при отсутствии симптомов болезни. Также существует вероятность того, что человек может заболеть после вакцинации.

Сообщается, что после прививки человеческий организм сам нарабатывает иммунитет. Этот процесс длится на протяжении минимум трех недель. Согласно данным клинических исследований, эффективность COVID-вакцины после стандартной однократной дозы достигает 76% в период с 22 по 90 день. А уровень антител в течение этого периода сохраняется с минимальным снижением.

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Однако, даже через три недели после получения второй дозы вакцины все еще есть небольшая вероятность того, что человек может заболеть. Но уже в этом случае заболевший будет переносить COVID-19 намного легче.

В Минздраве также рассказали, при вакцинировании наблюдаются повышение температуры и общая слабость. Симптомы проходят через несколько дней. В то же время, если появился постоянный кашель, высокая температура, потеря вкуса или обоняния, то обязательно необходимо обратиться к семейному врачу.