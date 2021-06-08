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Впервые за 20 лет в США вышел на рынок новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Главная » Последние новости » Здоровье » Впервые за 20 лет в США вышел на рынок новый препарат для лечения болезни Альцгеймера
 
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) по ускоренной процедуре одобрило новый и эффективный препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Как сообщают в FDA, препарат Aduhelm компании Biogen существенно и ощутимо снижает замедление когнитивной функции, которая является основным маркером программирования болезни Альцгеймера, информируют Экономические новости со ссылкой на FDA.

Разработчики лекарства отмечают, что препарат имеет ряд побочный эффектов, одним из которых является развитие отека мозга. Но, как отмечают в компании Biogen данный симптом достаточно быстро проходит не оставляя каких-либо серьезных последствий в работе мозга.

Кроме того, возможны проявления характеризующиеся спутанностью сознания, тошнотой, а также небольшим головокружением, которые вскоре проходят.

Следует отметить, что это первое лекарство от болезни Альцгеймера одобренное FDA и которое борется с самой болезнью, а не снижает интенсивность проявления ее симптомов.

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Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешало к использованию только те препараты, которые позволяли несколько облегчить симптоматику пациентов с болезнью Альцгеймера.

Кроме того, ускоренная процедура одобрения препаратов FDA предполагает, что разработчик проведёт дополнительное клиническое исследование с тем, чтобы подтвердить эффективность и безопасность препарата.

В случае если польза не будет доказана, FDA может отозвать свое разрешение на использование и производство данного лекарства.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 84

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