В США одобрено к использованию лекарство от ожирения

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило революционный препарат, который поможет миллионам людей страдающим лишним весом и позволит без серьёзных рисков для здоровья вернуться к здоровой жизни и нормальному весу.

Препарат «Wegovy» будет рекомендован людям с ожирением и избыточным весом, в том числе и тем, у кого лишние килограммы способствовали развитию диабета второго типа, сообщают Экономические новости со ссылкой на FDA.

Лекарство будет выпускаться в форме инъекций.

Уколы необходимо будет делать один раз в неделю, при этом, как отмечают разработчики, пациентам необходимо делать физические упражнения, а также следить за питанием, включая в ежедневный рацион низкокалорийные продукты.

Действующее вещество лекарства — семаглутид, это аналог гормона ГПП-1, который вырабатывается у здорового человека после потребления пищи и регулирует множество процессов, направленных на качественную переработку и усвоение того, что было съедено.

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Кроме того у людей больных диабетом семаглутид стимулирует выработку инсулина, что позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Также, этот гормон снижает и саму тягу к пище, уменьшая потребление энергии.

Во время четырёх клинических испытаний, каждое из которых длилось 68 недель, препарат показал высокую эффективность и безопасность.

Традиционно, как и в любом другом препарате, были зафиксированы и побочные явления, такие как тошнота, головокружение, усталость, боли в животе, метеоризм и т.д.