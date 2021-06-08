Испанским учителям по ошибке вкололи по шесть доз вакцины Pfizer

Главная » Последние новости » Здоровье » Испанским учителям по ошибке вкололи по шесть доз вакцины Pfizer Испанским учителям по ошибке вкололи по шесть доз вакцины Pfizer

Закрыть Отправить

Учителям одной из школ в Испании вкололи каждому шестикратную дозировку вакцины от коронавируса.

В городе Хельвесе восьми учителям одной из средних школ по ошибке было введено одновременно шесть доз вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer, передают Экономические новости со ссылкой на агентство EFE.

По сообщению местных властей, все восемь учителей чувствуют себя нормально и даже вышли после данного инцидента на работу.

В дальнейшем все они будут находиться под пристальным наблюдением врачей, которые будут отслеживать состояние их здоровья.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения Израиля заявило о бесспорной связи между вакцинацией от COVID-19 препаратом Pfizer и последующим диагнозом — воспаление сердца, которое было диагностировано у людей прошедших вакцинацию данным препаратом.

Читайте: Стало известно, сколько COVID-вакцин пришлось утилизировать в Украине