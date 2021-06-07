В Украине начали выдавать Международные свидетельства о вакцинации

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В ВОЗ сообщили, что в Украине уже можно получить Международное свидетельство о вакцинации.

В Минздраве сообщили, что лица, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, могут получить Международное свидетельство о вакцинации, информируют Экономические Новости.

Сообщается, что свидетельство можно получить в бумажной форме после прививки второй дозой вакцины. Также Международное свидетельство о вакцинации можно получить в любом медицинском заведении, которое подключено к е-системе здравоохранения. Например, у семейного врача. Свидетельство может быть понадобиться при пересечении государственной границы. В сообщении акцентируется внимание на том, свидетельство о вакцинации выдается только при получении второй дозы.

В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения. Заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке. Свидетельство содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей записывается так же, как в заграничном паспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т. п).

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При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям. Свидетельство обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача и должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем. Документ будет действительным только, если введенная вакцина одобрена к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства — один год с возможностью продления.

Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения. В Минздраве подчеркивают, что не следует путать международные свидетельства о вакцинации с «иммунными паспортами» или «ковидными сертификатами», которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.