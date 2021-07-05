Названы продукты, способные остановить старение человека

Главная » Последние новости » Здоровье » Названы продукты, способные остановить старение человека Названы продукты, способные остановить старение человека

Закрыть Отправить

Стоит ввести эти пять продуктов в свой рацион, чтобы замедлить процесс старения организма

Сегодня в мире есть великое множество средств по уходу за лицом и телом, витаминов, а также — более радикальных операций. Тем не менее, все они не могут помочь человеку продлить молодость, если забывать о здоровом питании. Как передают Экономические Новости со ссылкой на издание The Expres, ученые института функциональной медицины в Вашингтоне рассказали о продуктах, которые имеют антивозрастной эффект.

Главное, что речь не идёт о чем-то экзотическом или очень дорогостоящем. Это пять продуктов, которые вполне могут ввести в свой рацион все без исключения. В частности, исследование показало, что для замедления процесса старения стоит обратить внимание на листовые овощи темно-зелёного цвета, например, — шпинат и капусту. Сев на диету с этими овощами, за восемь недель можно затормозить старение на два года. Исследование продемонстрировало, что этого необходимо есть минимум две порции тёмно-зелёных овощей в сутки.

Кроме того, нужно наполнить свой рацион ягодами — клубникой, малиной, черникой, ежевикой. Так, как в них много антиоксидантов, они способны предотвращать метаболические изменения человека. Главное, употреблять ягоды каждый день, хотя бы горстку.

Исследование вашингтонских ученых показало, что для возвращение молодости нужно не забывать о травах и специях. Ежедневно нужно добавлять в еду пол-ложки куркумы, а также — не забывать об ароматном розмарине, корице, красном перце.

Читайте: Украинские рынки уже наполнились первой малиной, но цена бьет рекорды

Для отличной работы кишечника, от которого зависит и внешний вид человека, нужно часто употреблять в пищу чеснок. В целом, ученые советуют обратить внимание на все продукты, принадлежащие луковому семейству, так как это — важный пробиотический продукт.

Ну и пятый элемент антивозрастной диеты — это фрукты. Ключ к долголетию находится в яблоках, гранатах, мандаринах. Вместе с тем, эксперты предупреждают о том, что нужно подсчитывать количества сахара во фруктах, учитывая особенности своего организма.

Напомним, ранее Экономические Новости рассказывали о том, какие каши полезнее всего для человеческого организма.

Читайте: Бой лишнему весу: Диетолог назвал самый эффективный разгрузочный день