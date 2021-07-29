Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Литва передаст тысячи вакцин против коронавируса компании "AstraZeneca" Украине, Молдове и Армении.

Еще в мае правительство Литвы приняло решение передать 200 000 доз вакцин странам Восточного партнерства, информируют Экономические новости.

В среду кабинет министров Литвы одобрил передачу Украине 131 000 доз вакцины «Vaxzevria» компании «AstraZeneca» вместо первоначально запланированных 100 000 уколов.

Литва более чем в два раза увеличила количество доз вакцины для отправки в Молдову, с 11 000 до 26 500, и одобрило 27 500 уколов для Армении.

Министр здравоохранения Арунас Дулкис сообщил, что вакцины будут отправлены в Молдову на следующей неделе. Грузия уже получила 15 000 вакцин из Литвы.

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Литва передает вакцины в ответ на просьбы этих стран.

Ранее в среду Министерство здравоохранения сообщило, что Литва отправила 20 000 вакцин AstraZeneca на Тайвань.

В настоящее время в Литве хранится 207 000 доз вакцин «AstraZeneca», и, по данным министерства, каждую неделю прибывают новые партии.