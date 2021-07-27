«Новая опасность»: «Дельта»-штамм быстро инфицирует полностью вакцинированных

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"Дельта"-штамм коронавируса способен инфицировать полностью вакциированных людей с большей скоростью, чем другие штаммы.

Эпидемиологи и вирусологи сообщили, что «Дельта»-штамм коронавируса самый быстрый, наиболее приспособляемый к окружающей среде и самый опасный тип COVID-19, из всех выявленных ранее, передает Reuters. Об этом передают Экономические Новости.

Согласно данным экспертов, вакцинация является важным инструментом в борьбе с коронавирусом, вызванным любым штаммом COVID-19. А те, кто еще не вакцинировался, больше всех подвержены риску заболевания.

Но в последнее время стало появляться все больше свидетельств того, что «Дельта»-штамм, который впервые был обнаружен в Индии, мало того, что способен инфицировать полностью вакцинированных людей, так еще заражение происходит гораздо быстрее, чем при инфицировании другими штаммами. Кроме того, есть опасения, что зараженные люди могут также распространять вирус и заражать окружающих.

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И поэтому, по словам некоторых экспертов, ношение масок, социальное дистанцирование и другие меры могут снова стать актуальнымии даже в странах с успешными кампаниями по вакцинации.

Например, в США снова хотят ввести обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, даже для вакцинированных. Эпидемиологи предупреждают, что вирусы постоянно развиваются посредством мутаций. Иногда новые штаммы более опасны, чем оригинал. Основное беспокойство относительно «Дельта»-штамма заключается в том, что он гораздо легче передается от человека к человеку, увеличивая число инфекций и госпитализаций среди непривитых.

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В Сингапуре, где Delta является наиболее распространенным вариантом, правительственные чиновники сообщили, что 75% заболевших были вакцинированы. Врач-инфекционист Калифорнийского университета в Сан-Франциско Моника Ганди сказала, что многие вакцинированные люди сильно «разочарованы», что не защищены на 100%.