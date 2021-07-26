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Ученые определили, что антитела к COVID-19 сохраняются не менее 9 месяцев

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые определили, что антитела к COVID-19 сохраняются не менее 9 месяцев
 
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Независимо от того, с симптомами протекало заболевание или без.

Тестирование всего итальянского города показывает, что уровни антител остаются высокими через девять месяцев после заражения SARS-CoV-2, вне зависимости от того, с симптомами протекало заболевание или без, пишут Экономические новости со ссылкой на healthinfo.ua.

Исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона проверили более 85% из 3 тыс. жителей итальянского города Во, который был охвачен вирусом в феврале-марте прошлого года.

Команда обнаружила, что 98,8% людей, инфицированных в феврале/марте, показали определяемые уровни антител в ноябре того же года, и не было никакой разницы между людьми, у которых были симптомы COVID-19, и у которых они отсутствовали. Результаты были опубликованы в журнале Nature Communications.

Уровни антител отслеживались с помощью трех тестов, выявляющих разные типы антител. Результаты показали, что, хотя все из них показали некоторое снижение в период с мая по ноябрь, скорость распада была разной в зависимости от анализа. Команда также обнаружила случаи повышения уровня антител у некоторых людей, что указывает на потенциальное повторное заражение вирусом, что способствует укреплению иммунной системы.

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