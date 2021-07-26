Шведские ученые разработали вакцину от COVID-19 в виде ингалятора

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Сухая вакцина может вводиться без помощи врача.

Исследователи в Швеции в настоящее время работают над новым типом вакцины от COVID-19, которая позволяет людям принимать ее через пластиковый ингалятор. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на BBC.

Группа ученых из шведской компании Iconovo разрабатывает вакцину против COVID-19, заключенную в тонкий пластиковый ингалятор. Команда, возглавляемая химиком Ингемо Андерссон, надеется, что их продукт даст людям доступ к вакцинам в домашних условиях.

«Это легко и очень дешево в производстве», — сказал Йохан Ваборг, генеральный директор компании, разрабатывающей ингаляторы для вакцин. «Вы снимаете пластиковую полоску, затем активируете ингалятор вакцины, и просто кладете его в рот, делаете глубокий вдох и вдыхаете».

Iconovo сотрудничает со стартапом в области иммунологических исследований под названием ISR в Стокгольме, который производит сухую порошковую вакцину, выдерживающую температуру до 40 градусов Цельсия. Порошкообразную вакцину, в которой используются синтетические белки вируса COVID-19, также можно вводить дома, даже без присутствия какого-либо поставщика медицинских услуг.

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Исследовательская компания сейчас тестирует свой продукт на штамме COVID-19 под названием «Бета», который впервые был обнаружен в Южной Африке. И Iconovo, и ISR тестировали продукт только на мышах, но, как ожидается, начнут клинические испытания на людях в течение следующих двух месяцев.

Эксперты в области здравоохранения считают, что порошкообразная версия вакцины может предложить более «зеленую» альтернативу жидким вакцинам, для хранения которых требуется электричество. Они также считают, что это может быть вариант вакцины для людей, которые боятся игл.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, нерешительность в отношении вакцинации широко распространена в Соединенных Штатах: только 49,1% всего населения полностью вакцинированы против COVID-19 и 56,8% населения получили хотя бы одну дозу вакцины.

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Недавний опросопрос Gallup показал, что 80% всех непривитых людей в США заявили, что они вряд ли сделают прививку, даже учитывая то, что 99% новых госпитализаций связаны с пациентами, которые не получили прививку.