В Украине зарегистрировали первые случаи заболевания опасным штаммом COVID-19 «Дельта»

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В Украине официально зарегистрировали инфицирование опасным штаммом коронавируса "Дельта".

В Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса «Дельта», сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью ТСН. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о 66-летней матери и 16-летнем ребенке, которые вернулись из России. В Украине им провели тестирование, а собранные материалы направили во Всемирную организацию здравоохранения.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм: две частные и две государственные. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», – ответил Данилов.

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Сейчас они госпитализированы в Александровскую больницу в Киеве. Их состояние стабильное. По поводу угрозы появления в Украине «индийского» штамма коронавируса сегодня, 23 июня, собирается очередное заседание Совбеза Украины.

Банковая накануне объявила о намерениях усилить контроль за въездом граждан из стран, где стремительно распространился опасный вариант COVID-19. В последние месяцы в Украине наблюдается снижение количества суточных заражений коронавируса. Однако из-за низкого уровня вакцинации населения и миграции, говорят ученые из НАН, есть большая угроза распространения опасного штамма DELTA из России.

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В НАН ожидают, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы. Страны, в которых «Дельта» уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 и не имели весеннего пика подобно стран Восточной Европы — таких, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия. Эпидемическая динамика Украина сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года.