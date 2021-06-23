Украину может накрыть летняя волна «индийского» штамма COVID-19, — врач-инфекционист

Главная » Последние новости » Здоровье » Украину может накрыть летняя волна "индийского" штамма COVID-19, - врач-инфекционист Украину может накрыть летняя волна "индийского" штамма COVID-19, - врач-инфекционист

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Украина может столкнуться с летней волной заболеваемости на коронавирусную инфекцию, которую может спровоцировать "индийский" штамм SARS-CoV-2.

Как информируют Экономические новости, об этом в интервью «КП» рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Как она сообщила, инфекционные болезни цикличны. Когда формируется коллективная иммунная прослойка, они исчезают. Но это не относится к коронавирусам.

«Я встревожена тем, что у нас будет еще одна летняя волна. И она может быть связана с индийским вариантом коронавирусной инфекции. К несчастью, расслабляться сейчас не время», — подчеркнула доктор.

Согласно мнению Голубовской, положение дел зависит от ряда причин, в том числе внутренних вариантов мутации коронавирусной инфекции, а также завоза новых вариантов коронавирусной инфекции из-за границы туристами.

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«Я опасаюсь, что футбольные болельщики вернутся с Евро-2021. Я отлично помню вспышку после Лиги чемпионов в Италии. И на данный момент мы видим, что заболеваемость уже растет угрожающими темпами в столице России, Санкт-Петербурге и других местах, где проходят игры. Будем следить за этим», — добавила врач.