Дональд Трамп хотел ссылать американцев, зараженных коронавирусом, в тюрьму Гуантанамо

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Когда эпидемия коронавирусной инфекции была в начальной стадии, экс-президент США Дональд Трамп высказывался о возможности отправки зараженных граждан США на базу ВМФ Гуантанамо на Кубе, где содержались подозреваемые в террористической деятельности.

Как информируют Экономические новости, об этом говорится в книге-расследовании репортеров ВашингтонПост Ясмин Абуталиб и Дамиана Палетты «Кошмарный сценарий: ответ администрации Дональда Трампа на пандемию, которая изменила историю».

Книга основана на интервью с больше чем 180 людьми, в том числе влиятельных служащих Белого дома и государственных госслужащих в сфере охраны здоровья населения.

Согласно мнению источников, пока чиновники Белого дома обсуждали, следует ли отправлять зараженных американцев домой на лечение в первые дни пандемии коронавирусной инфекции, в феврале 2020 года, президент Дональд Трамп придумал собственный план по снижению количества заболевших людей в США.

«Понимаете, у нас есть свой остров. Как насчет Гуантанамо?» — обратился Дональд Трамп к собравшимся в ситуационной комнате Белого дома.

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Кроме того, он отметил, что США «импортируют товары, мы не собираемся импортировать вирус».

Согласно мнению репортеров, помощники Дональда Трампа были ошеломлены, когда Дональд Трамп во второй раз предложил поместить американских туристов в карантин на базе в Гуантанамо, и им все таки удалось добиться от Дональда Трампа отказаться от этой сумасшедшей идеи.