Эксперт рассказала, нужно ли носить маски вакцинированным для защиты от «Дельта-ковид»

Рошель Валенски рассказала, нужно ли носить маски вакцинированным для защиты от "Дельта-ковид".

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США Рошель Валенски сообщила, что вакцинированным лицам носить маски для предотвращения заболевания Дельта-штаммом COVID-19 не нужно, пишет «Голос Америки». Об этом передают Экономические Новости.

Рошель Валенски сказала, что ситуация в США кардинально отличается от того, с чем борется Всемирная организация здравоохранения в мире. Она подчеркнула, что в США более половины взрослого населения уже полностью вакцинированы.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний также сказала, что в США есть три вакцины, в эффективности и безопасности которых есть уверенность. И те, кто вакцинирован, защищены от штаммов COVID-19, которые есть в США.

“If you are vaccinated, you are safe from the variants that are circulating here in the United States.”@CDCDirector Dr. Rochelle Walensky

pic.twitter.com/rsvJQzUHJ8

June 30, 2021