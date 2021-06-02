Израиль подозревает связь между вакцинацией Pfizer и случаями миокардита у пациентов

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Министерство здравоохранения Израиля заявило во вторник, что было обнаружено небольшое количество случаев миокардита, наблюдаемое в основном у молодых людей, получивших вакцину Pfizer от COVID-19 в Израиле. Вероятно, это связано с их вакцинацией.

Компания Pfizer заявила, что не наблюдала увеличения случаев заболевания, известного как миокардит, чем обычно можно было бы ожидать среди населения в целом. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

В Израиле с декабря 2020 года по май 2021 года было зарегистрировано 275 случаев миокардита среди более чем 5 миллионов вакцинированных людей, сообщило министерство, раскрывая результаты исследования, проведенного для изучения этого вопроса.

Согласно исследованию, которое, по заявлению министерства, было проведено тремя группами экспертов, большинство пациентов, у которых возникло данное заболевание, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие.

Исследование показало, что «существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины Pfizer и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет», — говорится в заявлении.

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Согласно полученным данным, такая связь чаще наблюдалась среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет, чем в других возрастных группах.

В заявлении компании Pfizer говорится, что ей известно об израильских наблюдениях за миокардитом, отмечая, что причинно-следственная связь с ее вакциной не установлена.

В заявлении также говорится, что нежелательные явления тщательно изучаются, и Pfizer регулярно связывается с отделом безопасности вакцин Министерства здравоохранения Израиля для проверки данных.

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В ожидании отчета Министерства здравоохранения Израиль отложил вакцинацию населения в возрасте от 12 до 15 лет. По словам высокопоставленного чиновника, параллельно с публикацией этих результатов комитет министерства одобрил вакцинацию подростков.

«Комитет дал зеленый свет вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, и это будет возможно со следующей недели», — сказал Нахман Эш, израильский координатор по борьбе с пандемией, Radio 103 FM. «Эффективность вакцины перевешивает риск».

Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США в прошлом месяце рекомендовала продолжить изучение возможности связи между миокардитом и вакцинами мРНК, включая вакцины от Pfizer и Moderna Inc.

Израиль является мировым лидером по вакцинации.

Около 55% населения Израиля уже вакцинировано.