Российские врачи подменяют вакцины от коронавирусной инфекции, — СМИ

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Российские врачи постоянно делают замену препаратов во время иммунизации жителей от вируса Covid-19.

Как информируют Экономические новости, об этом говорится в расследовании российской Новой газеты.

Согласно сведениям СМИ, в различных субъектах Российской Федерации было установлено много случаев, когда пациенты соглашались на вакцинацию одним препаратом, но им вводили иной препарат — «Эпиваккорона», который был разработан новосибирским центром «Вектор».

В большинстве случаев, установленных журналистами издания, пациентам тайно вводили именно эту вакцину, как только пациент говорил, что желает вакцинироваться препаратом «Спутник V» либо третьей российской вакциной, которая была разработана научным центром имени Чумакова.

В тех случаях, когда люди, уже прошедшие вакцинацию, начинали возмущаться, им убеждали, что это врачебная ошибка, либо что препарат не имеет никакого значения.

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Радио Свобода подчеркивает, что лишь создатели «Спутника» обнародовали данные о собственной вакцине в межгосударственных рецензируемых изданиях, тогда как сведения о продуктивности двух остальных препаратов лишь начали собирать их создатели.» Эпиваккорона» была зарегистрирована лишь в Российской Федерации и Туркменистане, а участники её клинических испытаний сетовали, что независимые лаборатории не могли обнаружить у них антитела.