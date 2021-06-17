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Власти Индонезии раздают живых цыплят жителям, которые согласились на вакцинацию от COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Власти Индонезии раздают живых цыплят жителям, которые согласились на вакцинацию от COVID-19
 
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В сельских районах Индонезии местные власти выдают живых цыплят в качестве стимула для пожилых жителей пройти вакцинацию против Covid-19.

Программа, проводимая в округе Чианжур, Западная Ява, является частью усилий округа по увеличению количества вакцин, вводимых гражданам в возрасте 45 лет и старше. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на CNN.

Галих Априа, помощник комиссара полиции в районе Пекат, сказал, что пожилые жители не решаются делать прививки во время развертывания государственной программы вакцинации.

«Вначале в Интернете было много дезинформации и мистификаций о вакцине, особенно в социальных сетях», — сказал Галих. «Многие пожилые люди думали, что это не предотвращает Covid-19, но может вызвать серьезные заболевания и даже смерть».

В прошлом месяце полиция запустила программу по бесплатной раздаче кур в сотрудничестве с администрацией округа и местными медицинскими центрами.

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До начала программы только 25 из 200 жителей были готовы сделать прививку, сказал Галих, но «сейчас у нас есть 250 человек в день, которые хотят вакцинироваться».

Сотни жителей трех деревень в Пекате пошли на вакцинацию, сообщает филиал CNN в Индонезии.

Галих сказал, что в результате программы власти бесплатно раздали 500 кур, но они также предприняли другие шаги, чтобы добиться более широкой вакцинации.

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«Нам пришлось объяснять и информировать людей о безопасности и преимуществах вакцины, чтобы они перестали так бояться», — сказал он. «Мы ходим от двери к двери и призываем людей делать прививки».

Медицинский персонал и военнослужащие помогают полиции распространять вакцину и «проводят медицинские осмотры, чтобы люди могли получить вакцину на месте», — сказал Галих.

Элис Сумиати, пожилая женщина, получившая вакцину в рамках программы, сказала CNN Indonesia: «Я не знала, нужна ли мне вакцина, но теперь, когда они принесли курицу и сказали, что я могу получить вакцину — да, спасибо. Я счастлива».

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индонезия сообщила об одной из крупнейших вспышек коронавируса в Азии, в которой зарегистрировано почти 2 миллиона случаев заболевания и более 53000 смертей.

По данным Reuters, на архипелаге недавно произошел всплеск инфекций: два самых густонаселенных острова, Ява и Суматра, сообщают о резком росте в течение нескольких недель после Рамадана.

Галих считает, что локальные усилия в деревнях и городах могут иметь большое значение для помощи пожилым людям в вакцинации.

«Реакция на эту программу была потрясающей», — сказал он. «Приятно видеть, как наши пожилые жители становятся счастливыми, увидев цыплят, и в то же время мы можем защитить их с помощью вакцины».

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Власти Индонезии раздают живых цыплят жителям, которые согласились на вакцинацию от COVID-19
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