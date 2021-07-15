Тысячи доз вакцины Pfizer уничтожены при транспортировке в Харьковской области (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Тысячи доз вакцины Pfizer уничтожены при транспортировке в Харьковской области (ВИДЕО) Тысячи доз вакцины Pfizer уничтожены при транспортировке в Харьковской области (ВИДЕО)

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Более девяти тысяч доз вакцин против коронавируса были уничтожены при транспортировке в Харьковской области.

Местные власти объясняют, что не были обеспечены температурные условия, необходимые для сохранения срока годности препарата, информируют Экономические новости.

«21,6 тысячи доз вакцины Pfizer поступили на региональный аптечный склад 30 июня. Во время их приема было зафиксировано нарушение так называемой холодовой цепи при транспортировке вакцины в двух контейнерах. Уничтожено 9360 доз», — сообщили в управлении здравоохранения Харьковской областной администрации.

Было подчеркнуто, что эти партии вакцины уже возвращены государственной компании, ответственной за их транспортировку.

Портал «Hromadske» отмечает, что ранее в СМИ уже появилось видео, на котором видно, как медицинские работники открывают контейнер с вакцинами и проверяют температуру внутри. Термометр показывал 10-12 градусов Цельсия, в то время как вакцина должна храниться при температуре -70 градусов.

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Ситуация в Украине

За последние 24 часа в Украине было зарегистрировано 623 новых случая коронавирусной инфекции, включая 37 детей и 12 медицинских работников. 589 пациентов выздоровели и 20 умерли.

С начала пандемии было зарегистрировано 2 242 868 случаев заражения. 52 685 человек умерли от COVID-19.

С 24 февраля Украина разделена на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. Ограничения зависят от эпидемической ситуации в каждом регионе.

В настоящее время вся страна находится в «зеленой» зоне.

В Украине насчитывается около 1,3 миллиона человек, полностью привитых против КОВИД-19, что составляет менее 3% населения.