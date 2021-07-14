Ученые Национальной академии наук Украины дали прогноз о динамике заболеваемости COVID-19

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Ученые дали COVID-прогноз на ближайшие недели.

Ученые Национальной академии наук Украины сообщили, что в Украине в ближайшие две недели снизится COVID-заболеваемость, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте НАН. Об этом сообщают Экономические Новости.

Ученые сообщают, что в последние недели происходит снижение эпидемических показателей практически во всех регионах. Количество новых положительных ПЦР-тестов и летальных случаев стремительно снижается. Позитивность ПЦР-тестов уменьшилась до 3,2% вместо 4,2% неделей ранее.

Количество инфицированных и новых случаев COVID-19 практически соответствует июльским показателям прошлого года. Однако в июле 2020 года наблюдался медленный рост числа COVID-заболевших, а сейчас происходит стабильное уменьшение количества заболевших .

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Сообщается, что среднее количество новых инфицированных уменьшилась до 476 чел в день или на 23%. Среднее количество смертей за последнюю неделю составляет 19 чел в день. Согласно вычислениям, среднее количество инфицированных в течение 14-20 июля составит 468 человек, а на протяжении 21-27 июля — 442 человека.

Несмотря на положительную тенденцию относительно уровня заболеваемости в Украине, ученые обеспокоены стремительным распространением «Дельта»-штамма COVID-19 в европейских странах. В тех государствах, где этот штамм стал доминантным (Португалия, Великобритания), происходит значительное ухудшение эпидемической динамики. Прогнозируется, что к концу лета «Дельта»-штамм будет доминировать практически на всей территории Европы.