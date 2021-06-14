«Вместо потери обоняния, потеря слуха»: врачи рассказали о новых симптомах COVID-19

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Индийский штамм коронавируса имеет ряд неспецифических симптомов? среди которых боли в животе и потеря слуха.

По данным индийских медиков, клиническая картина индийского штамма коронавируса существенно отличается от уже знакомой медикам классической симптоматики при COVID-19, информируют Экономические новости.

Так, у больных наблюдаются боли в области живота и потеря слуха, в также участились случаи образования тромбов в нижних конечностях, что способствует достаточно быстрому развитию тромбоза, который впоследствии приводит к гангрене и ампутации пальцев.

По мнению учёных, хорошо известный симптом-маркёр ковида — потеря обоняниях, отныне встречается крайне редко, его даже нельзя отнести к симптомам первой десятки, если речь идёт об индийском штамме коронавирусной инфекции.