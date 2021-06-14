Майк Помпео настаивает на том, что COVID-19 появился из лаборатории Ухани

Главная » Последние новости » Здоровье » Майк Помпео настаивает на том, что COVID-19 появился из лаборатории Ухани Майк Помпео настаивает на том, что COVID-19 появился из лаборатории Ухани

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В воскресенье в интервью Fox News бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что COVID-19 возник в китайском Уханьском институте вирусологии. Помпео не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения.

Ведущий Крис Уоллес прямо спросил Помпео, считает ли он, что коронавирус просочился из Уханьского института, на что Помпео категорически ответил: «Да». Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Помпео сказал: «Есть груда улик высотой в сто футов».

Уоллес указал, что Помпео и другие официальные лица администрации Трампа имели «почти год», чтобы оказать давление на Китай по поводу происхождения коронавируса, и что Трамп отказался от Всемирной организации здравоохранения.

«Что сделали президент Трамп и его администрация, в том числе госсекретарь, чтобы сильнее надавить на Китай, с целью получить доказательства того, откуда взялся вирус COVID-19?» — спросил Уоллес Помпео.

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Помпео, не вдаваясь в подробности, сказал, что существует «огромное количество доказательств того, что произошла утечка из Уханьского института вирусологии».

Помпео также заявил, что администрация «очень близко подошла к тому, чтобы обосновать то, что на самом деле произошло». Он добавил: «Теперь мы знаем достаточно. Сокрытие продолжается. И пришло время для ответственности».

Хотя неясно, имело ли место сокрытие, китайское правительство столкнулось с критикой за блокирование расследования происхождения COVID-19. Посольство Китая охарактеризовало лабораторную теорию как клеветническую кампанию.

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Разведка США не установила, возник ли COVID-19 в результате лабораторной утечки или в результате контакта человека с инфицированным животным. В конце мая действующий президент США Джо Байден приказал сотрудникам разведки «усилить» расследование происхождения COVID-19.

В воскресенье Байден и члены G7 дали клятву найти ответы о роли Китая в пандемии коронавируса. Они призвали к «своевременному, прозрачному и экспертному исследованию Китая».

Все больше американцев считают, что утечка COVID произошла из лаборатории. Согласно опросу YouGov, 58% американцев считают, что COVID-19 возник в китайской лаборатории — по сравнению с 49% в мае 2020 года.

«Я думаю, что есть очень большая вероятность, что мы никогда не узнаем ответа», — сказал New York Magazine эпидемиолог из Гарварда Марк Липсич.

Во всем мире зарегистрировано 3,8 миллиона смертей, связанных с COVID.