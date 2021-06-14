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Два пассажира полностью вакцинированного круизного лайнера показали положительный результат на COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Два пассажира полностью вакцинированного круизного лайнера показали положительный результат на COVID-19
 
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Круизная компания, которая требовала, чтобы пассажиры и экипаж были полностью вакцинированы перед тем, как отправляться в плавание, сообщила, что два гостя, которые жили в одной каюте, дали положительный результат на вирус во время тестирования в конце круиза.

Круизная компания Royal Caribbean (RCL) подтвердила, что два пассажира на борту круизного лайнера Celebrity Millennium дали положительный результат на COVID-19. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Круизная компания, которая требовала, чтобы пассажиры и экипаж имели ковид-сертификаты, сообщила, что два гостя, которые жили в одной каюте, показали положительный результат на вирус во время тестирования в конце круиза.

У обоих пассажиров бессимптомное течение коронавируса, и в настоящее время они находится в изоляции. Они также находятся под наблюдением медицинского персонала лайнера.

«Мы отслеживаем контакты, ускоряем тестирование всех остальных пассажиров и внимательно следим за ситуацией», — говорится в заявлении Royal Caribbean.

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Двое заболевших останутся на борту круизного лайнера в Сен-Мартене до тех пор, пока у них не будет отрицательного результата теста на COVID-19, после чего будут разработаны планы помочь им вернуться домой, сообщил ABC News пресс-секретарь.

Royal Caribbean требовала доказательства вакцинации от гостей старше 16 лет и членов экипажа, а также отрицательного теста на COVID-19 в течение 72 часов до начала круиза. В общей сложности 95% пассажиров и членов экипажа должны были пройти вакцинацию в соответствии с руководящими принципами для круизной индустрии Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Однако эксперты в области здравоохранения заявили, что заразиться вирусом можно даже после полной вакцинации, поскольку вакцины Moderna и Pfizer эффективны против COVID до 95%, а прививка Johnson & Johnson имеет эффективность 66%.

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«На лайнере Celebrity Millennium пребывает команда и гости, которые прошли полную вакцинацию, и мы соблюдаем рекомендации CDC по защите здоровья и безопасности наших гостей», — говорится в заявлении Royal Caribbean.

По словам The Hill, на круизном лайнере не было требований по социальному дистанцированию или обязательному ношению масок. Неясно, сколько пассажиров были вакцинированы, но The Hill сказал, что большинство пассажиров получили прививку.

Cruzely сообщил, что на борту лайнера находилось более 600 пассажиров, причем не менее 95% из них были полностью вакцинированы.

Celebrity Millennium — один из первых лайнеров, возобновивших свою работу в Северной Америке в этом году после того, как вся отрасль была приостановлена ​​из-за пандемии еще в марте 2020 года.

Круизный лайнер The Diamond Princess попал в заголовки газет в феврале 2020 года после того, как более 600 человек показали положительный результат на вирус. Как сообщили в CDC, по меньшей мере девять человек умерли.

Подобные лайнеры считались рассадниками вируса в начале прошлого года, когда произошел ряд вспышек.
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