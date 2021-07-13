Таиланд будет комбинировать вакцины SinoVac и AstraZeneca для лучшей защиты от COVID-19

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Ожидается, что в этом месяце Таиланд получит 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer.

В понедельник министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что люди, получившие первую дозу китайской вакцины SinoVac, должны получить вакцину AstraZeneca против COVID-19 в качестве второй дозы через месяц. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Данный план, в случае его реализации, станет первым публично объявленным сочетанием китайской вакцины и вакцины, разработанной на Западе.

«Группа экспертов рекомендовала третью дозу, чтобы вызвать иммунитет у медицинских работников, которые находятся в группе риска», — сказал на брифинге в воскресенье старший чиновник здравоохранения Сопон Ямсиритхавон.

Министр здравоохранения также призвал людей, получивших две дозы вакцины SinoVac, сделать повторную прививку для повышения иммунитета. «Это сделано для улучшения защиты от штамма Дельта и создания высокого уровня иммунитета против болезни», — сказал Чарнвиракул на пресс-конференции, сообщает ABS-CBN News.

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В воскресенье министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что по крайней мере у 618 из 677 348 медицинских работников, получивших две дозы вакцины с инактивированным вирусом SinoVac, был диагностирован коронавирус. По данным The New York Times, один из медицинских работников скончался, а другой находится в критическом состоянии.

В воскресенье представители здравоохранения Таиланда зарегистрировали 9418 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее число случаев заражения в стране с начала пандемии составило 336371 человек. Власти также сообщили о 91 новой смерти, связанной с коронавирусом, в субботу, в результате чего общее число погибших составило 2711 человек.

Ожидается, что Таиланд получит 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer из Соединенных Штатов в июле этого года, а после октября, по данным Reuters, еще 20 миллионов доз.

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Соседняя Индонезия, которая также в значительной степени полагается на Sinovac, заявила в пятницу, что будет вводить вакцину Moderna в качестве усилителя иммунитета для медицинских работников.