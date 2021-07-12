В компании BioNTech сделали важное заявление по эффективности Pfizer

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В компании BioNTech считают, что через шесть месяцев после вакцинации препаратом Pfizer есть вероятность опять заболеть COVID-19 из-за новых штаммов коронавируса.

В компании BioNTech, которая является создателем COVID-вакцины Pfizer, сообщили, что после вакцинации двумя прививками через 6 месяцев снижается эффективность действия препарата. Об этом информируют Экономические Новости.

Сейчас сотрудники компании работают над новой дозой вакцины, которая, как ожидается, даст организму более высокий уровень иммунитета от новых штаммов коронавируса, передает пресс-служба компании.

В BioNTech предполагают, что для поддержания защиты необходима третья прививка, которую необходимо будет сделать после первых двух через 6-12 месяцев. Сейчас ученые проводят испытания новой дозы вакцины. Согласно предварительным данным, третья доза вакцины имеет более устойчивую переносимость.

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В ближайшее время BioNTech планирует предоставить более точную информацию. Первую партию вакцины для проведения испытания уже изготовили в Германии. По предварительной информации, клинические исследования должны начаться в августе.