В МОЗ показали, как транспортируют и хранят вакцину Comirnaty компании Pfizer (ВИДЕО)

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Центр общественного здоровья Украины обнародовал видео, в котором показал как происходит хранение и транспортировка вакцины Comirnaty компании Pfizer BioNTech.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Вакцина Comirnaty содержит уникальный мРНК молекулы, которые крайне притязательные и могут храниться только при соблюдении определённого температурного режима, от — 60 до -80 градусов Цельсия. В случае нарушения холодовой цепочки, РНК разрушается и эффективность вакцины сводится к нулю.

Украина, получившая партию вакцины Comirnaty совместно с западными партнёрами выбрала компании, которые готовы предоставить необходимые холодильное оборудование, а также обеспечить правильную транспортировку и хранение данной вакцины.

Во избежание инсинуаций и спекуляций на теме правильного хранения вакцины, которая требует крайне низких температур, Центр общественного здоровья Украины показал каким образом перевозят и хранят данную вакцину.

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