В МОЗ показали, как транспортируют и хранят вакцину Comirnaty компании Pfizer (ВИДЕО)
Центр общественного здоровья Украины обнародовал видео, в котором показал как происходит хранение и транспортировка вакцины Comirnaty компании Pfizer BioNTech.
Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Вакцина Comirnaty содержит уникальный мРНК молекулы, которые крайне притязательные и могут храниться только при соблюдении определённого температурного режима, от — 60 до -80 градусов Цельсия. В случае нарушения холодовой цепочки, РНК разрушается и эффективность вакцины сводится к нулю.
Украина, получившая партию вакцины Comirnaty совместно с западными партнёрами выбрала компании, которые готовы предоставить необходимые холодильное оборудование, а также обеспечить правильную транспортировку и хранение данной вакцины.
Во избежание инсинуаций и спекуляций на теме правильного хранения вакцины, которая требует крайне низких температур, Центр общественного здоровья Украины показал каким образом перевозят и хранят данную вакцину.
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Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech: холодовий ланцюг
Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech використовує новітню технологію, а саме має у своєму складі молекули мРНК. Ці молекули інструктують організм людини, як створити специфічний білок коронавірусу SARS-CoV-2, щоби навчити його боротися зі справжнім вірусом.
Молекула мРНК дуже крихка, тому вакцина потребує наднизьких температур зберігання і транспортування — від -60 до -80 °C.
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Разом із міжнародними партнерами Україна обрала компанії, здатні перевозити вакцини за потрібних температур, забезпечила необхідне холодове обладнання та навчання медичного персоналу, як поводитися з вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Як зберігають і перевозять вакцину, дивіться у відео 👇
Опубликовано Центр громадського здоров’я України Среда, 9 июня 2021 г.