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Стали известны условия для отдыха украинцев за рубежом в условиях пандемии COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Стали известны условия для отдыха украинцев за рубежом в условиях пандемии COVID-19
 
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Сейчас украинцы могут отправиться на отдых в более чем в 100 стран

Для украинцев были опубликованы условия, соблюдая которые они могут отправиться на отдых за границу. Их выполнение является обязательным для всех. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Telegram-канал Коронавірус_інфо.

Сейчас для наших граждан открыты границы с более 100 странами. В связи с пандемией COVID-19 в разных странах действуют свои ограничения для пересечения границы. В частности, большинство из них связаны с наличием негативного ПЛР-теста. Он должен быть сдан минимум за 48 часов до пересечения границы. Результаты теста должны быть оформлены также на иностранном языке. Лучше распечатать его и предоставлять в таком виде. Но в некоторых случаях вполне может подойти и электронная версия.

Стали известны условия для отдыха украинцев за рубежом в условиях пандемии COVID-19
Стали известны условия для отдыха украинцев за рубежом в условиях пандемии COVID-19

В Турции, где в июне снова изменили требования к туристам, требуют от них при въезде обязательный отрицательный ПЦР-тест. А вот Тунис позволил с 1 июня некоторым категориям путешественников не сдавать ПЦР-тест — это относится к вакцинированным, детям до 12 лет и к тем, кто уже переболел коронавирусом. Другие страны также рассматривают вариант, чтобы туристы не сдавали тесты. Но пока это сильно рискованный шаг, так как заболеваемость по всему миру на COVID-19 не падает. А вакцинация идет очень медленными темпами из-за нехватки лекарства.

Читайте: Стало известно, как пандемия повлияла на работу и занятость украинцев

 

 
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