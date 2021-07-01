В Украине запущена система современной реабилитации: подробности

Главная » Последние новости » Здоровье » В Украине запущена система современной реабилитации: подробности В Украине запущена система современной реабилитации: подробности

Закрыть Отправить

С сегодняшнего дня вступает в действие закон о запуске современной системы реабилитации.

В Украине с сегодняшнего дня вводится «современная система реабилитации», которая будет функционировать по тем же принципам и стандартам, по которым работают современные системы реабилитации в области здравоохранения в странах Евросоюза, информируют Экономические Новости.

В Украине система реабилитации будет работать на принципах пациентоцентричности (проведение реабилитации на основе потребностей и пожеланий человека, который получает реабилитационную помощь), своевременности (реабилитационные мероприятия должны начинаться сразу после стабилизации здоровья), последовательности (каждый этап реабилитации должен быть связан с прошлым этапом и учитывать изменения функционального состояния человека), функциональной направленности (реабилитационные мероприятия должны преследовать цель по достижению оптимального качества жизни и уровня функционирования человека) и других принципах.

Согласно принятого закона, реабилитация начинается с реабилитационного обследования, анализа риска возникновения проблем с повседневным функционированием и создания индивидуального плана по реабилитации.

Читайте: В США произошли мощные хакерские атаки на системы транспорта

Специалист, который проводит реабилитацию, должен предоставить в доступной форме лицу, проходящему реабилитацию, всю имеющуюся информацию о состоянии здоровья, ограничениях, связанных с повседневным функционированием, и другую информацию, на основе которой разрабатывается реабилитационный план.

Вводится индивидуальный реабилитационный план, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, а также полный объем реабилитационных вмешательств. В Украине появится новый вид хозяйственной деятельности — «реабилитационная практика». Она требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде «медицинской практики».