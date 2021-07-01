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В Украине запущена система современной реабилитации: подробности

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С сегодняшнего дня вступает в действие закон о запуске современной системы реабилитации.

В Украине с сегодняшнего дня вводится «современная система реабилитации», которая будет функционировать по тем же принципам и стандартам, по которым работают современные системы реабилитации в области здравоохранения в странах Евросоюза, информируют Экономические Новости.

В Украине система реабилитации будет работать на принципах пациентоцентричности (проведение реабилитации на основе потребностей и пожеланий человека, который получает реабилитационную помощь), своевременности (реабилитационные мероприятия должны начинаться сразу после стабилизации здоровья), последовательности (каждый этап реабилитации должен быть связан с прошлым этапом и учитывать изменения функционального состояния человека), функциональной направленности (реабилитационные мероприятия должны преследовать цель по достижению оптимального качества жизни и уровня функционирования человека) и других принципах.

В Украине запущена система современной реабилитации: подробности

Согласно принятого закона, реабилитация начинается с реабилитационного обследования, анализа риска возникновения проблем с повседневным функционированием и создания индивидуального плана по реабилитации.

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Специалист, который проводит реабилитацию, должен предоставить в доступной форме лицу, проходящему реабилитацию, всю имеющуюся информацию о состоянии здоровья, ограничениях, связанных с повседневным функционированием, и другую информацию, на основе которой разрабатывается реабилитационный план.

Вводится индивидуальный реабилитационный план, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, а также полный объем реабилитационных вмешательств. В Украине появится новый вид хозяйственной деятельности — «реабилитационная практика». Она требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде «медицинской практики».
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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