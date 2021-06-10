В Днепре пациент со 100-процентным поражением лёгких поборол COVID-19 и готовится к выписке

Главная » Последние новости » Здоровье » В Днепре пациент со 100-процентным поражением лёгких поборол COVID-19 и готовится к выписке В Днепре пациент со 100-процентным поражением лёгких поборол COVID-19 и готовится к выписке

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В городе Днепр пациент, у которого диагностировали полное поражение лёгких вследствие COVID-19, удалось полностью побороть этот опасный недуг и его последствия.

Как передают Экономические новости, об этом сообщил в Facebook генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Ильи Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, после семимесячного пребывания в реанимации и 100% поражения лёгких, пациент Анатолий поборол недуг, переведен из реанимации и может самостоятельно дышать.

Как отмечает Рыженко, медиками больницы были испробованы все методики лечения таких тяжелых пациентов: начиная от аппарата ИВЛ и кислородной терапии в больших количествах, заканчивая всеми доступными лекарствами, которые широко применяются в борьбе с осложнениями при тяжелом течении COVID-19.

По словам врача, сегодня пациент уже самостоятельно дышит, у него нормализовалось давление и работа сердечно-сосудистой системы.

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Рыженко отмечает, что впереди у Анатолия длительный процесс восстановления и реабилитации, но опасность для жизни уже миновала.

Врач отмечает, что 100% поражение лёгких и многочисленные фиброзы оставляли мало шансов на выздоровление, и после постановки диагноза, дочь пациента, которая сама является медиком, готовилась к худшему. То, что Анатолий выжил и поборол болезнь — большая победа врачей Днепропетровской областной клинической больницы имени И.Мечникова, — отметил Рыженко.