На китайской авиабазе засекли загадочный гиперзвуковой беспилотник с искусственным интеллектом (ФОТО)

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Таинственный гиперзвуковой беспилотник с искусственным интеллектом замечен на китайской авиабазе. Пентагон выясняет, не стоит ли Пекин за "НЛО", которые наблюдают за американскими военными самолетами.

На спутниковых снимках видно, что, по мнению специализированного оборонного сайта EurAsian Times, это китайский гиперзвуковой беспилотник, возможно, «Острый меч», информируют Экономические новости.

Снимки были сделаны на авиабазе Малан в провинции Синьцзян и показывают множество беспилотников, выстроившихся на взлетно-посадочной полосе с характерными треугольными очертаниями «Острого меча».

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Известно, что эта авиабаза находится на переднем крае разработки беспилотных военных самолетов в стране, сообщает The Drive.

Китай приложил немало усилий для разработки беспилотных летательных аппаратов для использования в воздухе и на море, оснастив их искусственным интеллектом, чтобы они могли работать без участия человека.

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В своем недавнем отчете об НЛО Пентагон предложил одно из объяснений, согласно которому передовые китайские самолеты могли быть таинственными объектами, сопровождающими американские военные самолеты.

Доклад под названием «Предварительная оценка: Неопознанные воздушные явления», подробно описывается то, как государство трактует ряд загадочных летающих объектов.

В девятистраничном отчете говорится, что «некоторые НЛО могут быть технологиями, развернутыми Китаем, Россией, другим государством или неправительственной организацией».

Ранее в этом году Пентагон признал, что ВМС США засняли НЛО треугольной формы, проносящийся над двумя военными кораблями.

Поразительные кадры, снятые эсминцем ВМС США с помощью камер ночного видения, показывают несколько загадочных мигающих объектов в небе.

Мнение о том, что это могут быть китайские гиперзвуковые беспилотники, поддержал Ник Поуп, который занимался расследованием НЛО для Министерства обороны Великобритании.

Расследовавшие это дело эксперты Пентагона были убеждены, что большинство «неопознанных воздушных явлений» были физическими объектами, сказал один из чиновников.

«Мы абсолютно уверены, что, то, что мы видим, — это вещи, которые физически существуют», — сказал он, добавив, что 80 процентов инцидентов включали данные с более чем одного датчика.

Первые сообщения, подтвержденные Пентагоном, относятся к печально известному событию 2004 года.

Он произошел на глазах у двух пилотов военного самолета с авианосца USS Nimitz, который выполнял обычную учебную миссию в Тихом океане недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния.

Пилоты рассказали, что видели в небе объекты, похожие на «тик-так», которые были засняты бортовыми камерами.