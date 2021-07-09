Китай показал сверхсекретный беспилотник с искусственным интеллектом, который может уничтожать подлодки без участия человека

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Китай раскрыл информацию о разработке сверхсекретного подводного беспилотника, предназначенного для отслеживания и уничтожения субмарин противника без участия человека.

Беспилотный ударный робот был впервые испытан в Тайваньском проливе десять лет назад, но до сих пор о его существовании не сообщалось, информируют Экономические новости.

Проект по созданию беспилотника финансировался народно-освободительной армией и относится к 1990-м годам, сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, в ходе испытаний он смог обнаружить макет подводной лодки, определить ее происхождение и поразить ее торпедой.

Утверждается, что аппарат полностью полагается на искусственный интеллект и не нуждается в командах оператора.

Детали частично рассекреченного проекта были раскрыты в научной статье на прошлой неделе.

Исследователи описали испытания, проведенные в 2010 году в Тайваньском проливе, в ходе которых беспилотник был запрограммирован следовать заданному курсу на глубине около 30 футов под поверхностью.

Когда гидролокатор обнаружил другое судно, беспилотник изменил курс и обогнул цель, используя бортовые датчики для сбора показаний, которые анализировались компьютером.

Затем он произвел автономный выстрел и поразил манекен подводной лодки безоружной торпедой.

Профессор Лян Гуолонг, возглавлявший группу, сказал, что при использовании более совершенных технологий беспилотники смогут охотиться стаями.

«Потребности будущих подводных войн открывают новые возможности для развития беспилотных платформ», — говорится в статье исследователей, опубликованной в пятницу в журнале Харбинского инженерного университета.

Наблюдатели отметили, что время выхода статьи имеет большое значение, поскольку она появилась на фоне растущих опасений, что Китай может вторгнуться на самоуправляемый Тайвань.

Это также сигнал для США и их союзников, что любая оборона независимого островного государства будет сопряжена с риском.

«Неясно, почему Китай рассекретил подробности испытания, но напряженность в Тайваньском проливе недавно достигла наивысшей точки за последние десятилетия», — отмечается в докладе SCMP.

На прошлой неделе государственная газета опубликовала ужасающий трехэтапный план боевых действий, в котором описывается, как Пекин будет захватывать Тайвань.

Несколько стран разработали беспилотные подводные лодки, но ни одна из них никогда не использовалась в боевых действиях.

Чаще всего они используются для подводного наблюдения и картографирования морского дна.

Дроны использовались во время безуспешных поисков пропавшего самолета MH370 в Индийском океане к западу от Австралии.