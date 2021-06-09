РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

09.06.2021 г.
10:31 Американские военные успешно испытали многоразовую систему для перехвата дронов
08.06.2021 г.
23:59 Первую в истории дозаправку истребителя ВВС США от беспилотника показали на видео
23:10 «Конык» и «Волык»: Украинцам показали первые отечественные электромобили (ФОТОрепортаж)
12:08 В Сети опубликовали архивный снимок Илона Маска в детстве (ФОТО)
10:15 Малайзия борется с новой вспышкой COVID-19 с помощью дронов
10:09 Южную Корею подозревают в неготовности уже представленного прототипа истребителя KF-21
09:45 Кореец создал "третий глаз" для любителей смартфонов на улице (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

06.06.2021

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной ...
04.06.2021

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Ситуация вокруг скандального газового проекта «Северный поток-2» (СП-2) кардинально изменилась после того, как президент США Джозеф Байден признал, что ...
01.06.2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021

Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. Он считает, что ...

Последние новости

09.06.2021 г.
13:41 Стреляли из автомата с улицы: в Житомирской области напали на семью. ВИДЕО
13:40 В ЮАР женщина установила рекорд, родив сразу 10 детей
13:33 В Украине временно остановили выдачу "прав" и регистрацию транспорта
13:24 Первая в мире страна легализовала биткойны как платежное средство
13:20 Пандемия COVID-19 снизила уровень преступности во всем мире, - исследование
13:14 В Украине цена черешни бьет рекорды. "Переплюнула" даже европейские ценники
13:00 Украинцам временно перестанут выдавать водительские удостоверения: в чем причина?
12:51 Суд по делу MH17 продолжается. Свидетель дал важные показания
12:43 Владимир Зеленский встретится с украинскими бойцами на передовой
12:28 Войска России у границ Украины и НАТО: Зеленский опять поговорил с Трюдо
12:27 Пашинян предложил Алиеву обменять своего сына на всех военнопленных
11:56 Генетический след Covid-19 указывает на искусственное происхождение этого вируса, - ученые
11:20 CNN обнародовал аудиозапись беседы главы ОП Ермака с Джулиани и Волкером
11:16 Санкции продолжаются: Евросоюз продлил запрет на инвестиции в Крым
11:12 В Украине появятся платные тесты ВНО. Что нужно знать?
11:10 Президент США Джо Байден отправился в 8-дневную поездку по Европе
10:58 ​Адская жара отменяется: Появился детальный прогноз на все лето в Украине
10:55 Из-за неравномерного восстановления мировой экономики бедные страны останутся позади, - Всемирный банк
10:31 Американские военные успешно испытали многоразовую систему для перехвата дронов
10:27 COVID В Украине: Вся страна оказалась в "зеленой" зоне
10:00 Цена на нефть поднялась почти до двухлетнего максимума
09:50 Врач предупредил об угрозе "черного грибка" в Украине. Кто в зоне риска?
09:43 Макрон получил пощечину во время поездки по юго-востоку Франции (ВИДЕО)
09:40 Истребитель ВВС Болгарии упал в Черное море. Что известно?
09:28 "Ничто окончательно не согласовано": В МИД Украины сделали заявление по "Северному потоку-2"
08:57 Роботы и кибервойна: НАТО учится сдерживать Путина и дают важный совет Украине
08:45 Глава дипломатии Европейского Союза впервые публично назвал Лукашенко диктатором
08:32 У Украины есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в НАТО, - Блинкен
08:32 Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
08:17 В Украине успешно прошли испытания БТР-4Е (ВИДЕО)
07:45 Харьковские коммунальщики "поразили" своим мужеством, укладывая новый асфальт в ливень (ВИДЕО)
07:30 ТОП самых быстрых автомобилей в мире: рекорд скорости составляет 1200 км/ч
07:25 Ученые выяснили, как курение влияет на риск заразиться коронавирусом
06:51 В Украину идут грозы, град и шквалы: объявлено штормовое предупреждение
08.06.2021 г.
23:59 Первую в истории дозаправку истребителя ВВС США от беспилотника показали на видео
23:22 Спецслужбы США создали "анонимный" мессенджер: в ловушку уже попали более 800 преступников
23:15 Одно из чудес украинской природы засыпали кучей камней и мусором (ФОТО)
23:10 «Конык» и «Волык»: Украинцам показали первые отечественные электромобили (ФОТОрепортаж)
22:20 В Индии непогода унесла жизни больше двух десятков людей. ФОТО
21:59 В Канаде презентовали роскошный бронированный Cadillac (ВИДЕО)
21:41 Курьез: В Киеве водитель маршрутки насмешил требованиями к проезду (ФОТО)
21:19 Украинцам пересчитали пенсии: кто получит доплаты
20:48 На Прикарпатье произошел мощный взрыв на газопроводе (ФОТО)
20:28 Киберполиция разоблачила опасного мошенника
19:49 Всемирный банк прогнозирует рекордный рост экономики
19:14 Испанским учителям по ошибке вкололи по шесть доз вакцины Pfizer
18:59 На карпатской горе Пикуй таинственным образом исчезла статуя Иисуса Христа (ФОТО)
18:36 Снег покрыт "кровавыми пятнами": ученые раскрыли тайну
18:32 Арктический ледяной щит тает быстрее, чем прогнозировали ученые
18:15 США и Германия обсуждают компенсацию Украине из-за Северного потока-2
17:56 В Украине планируют начать производство натовских мин (ФОТО)
17:24 В Украине создадут Национальную биржу торговых капиталов и товаров
17:03 Стали известны новые факты о зарядке Tesla Cybertruck
16:40 Дополнительные катера и беспилотники: на границе с Беларусью усилили патрулирование. ФОТО
16:15 Украина может стать углеродно-нейтральной страной к 2050 году, — гендиректор "Метинвеста" Рыженков
13:52 Украина может дать воду в оккупированный Крым. Названо условие
13:38 Киевляне вышли сразу на два митинга под стены Департамента градостоительства и архитектуры. ФОТО
13:23 Правление IBOX Bank провело рабочую встречу с Председателем Совета НБУ Богданом Данилишиным
13:20 На испытаниях засекли обновленный внедорожник BMW X7: как он выглядит (ФОТО)
13:14 На трассе Киев-Одесса грузовик влетел в микроавтобус. ФОТО
12:54 "Убьет судебную реформу": Венецианская комиссия жестко раскритиковали планы Рады
12:47 Украинец первый раз возглавил Международный совет по зерну
12:08 В Сети опубликовали архивный снимок Илона Маска в детстве (ФОТО)
12:00 В столице Украины представили самую большую рукописную Библию в стране (ФОТО)
11:54 АМКУ снова помогает Амирханяну, несмотря на санкции Зеленского - СМИ
11:24 Агентство США по международному развитию усилит борьбу с коррупцией в Украине
11:04 Пандемия изменила ситуацию на рынке криптовалюты
10:44 Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев
10:40 В США одобрено к использованию лекарство от ожирения
10:15 Малайзия борется с новой вспышкой COVID-19 с помощью дронов
10:09 Южную Корею подозревают в неготовности уже представленного прототипа истребителя KF-21
10:04 Впервые за 20 лет в США вышел на рынок новый препарат для лечения болезни Альцгеймера
09:45 Кореец создал "третий глаз" для любителей смартфонов на улице (ВИДЕО)
09:41 Латвия может стать следующей страной НАТО, которая купит дроны Bayraktar TB2
09:30 Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку ПДЧ Украины в НАТО. У Зеленского исправили заявление
09:23 Война на Донбассе: Оккупанты применяют минометы, пулеметы и СПГ
09:17 Трамп требует от Китая 10 триллионов долларов за пандемию коронавируса
09:16 Украинцы Венгрии обратились к Орбану по поводу НАТО
09:03 Люди могут жить до 150 лет. Названо условие
09:03 В Украине объявлено штормовое предупреждение: надвигаются дожди и грозы
08:00 В Украине изменились карантинные правила въезда в страну: какие потребуются документы
07:00 Отказ от вакцинации от COVID-19 может иметь «катастрофические последствия», - глава ВОЗ
07.06.2021 г.
22:59 В России украли часть зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» весом 72 тонны
22:12 Мраморное море в Турции покрылось темной коричневой слизью (ФОТО и ВИДЕО)
21:59 Эксперт рассказал, как в Украине будут работать COVID-сертификаты
21:49 Зеленский сообщил о дате встречи с Байденом в США
21:30 Возле столицы Дании построят гигантский искусственный остров
Все новости »

Американские военные успешно испытали многоразовую систему для перехвата дронов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Американские военные успешно испытали многоразовую систему для перехвата дронов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Цель состоит в том, чтобы защитить ценные конвои, движущиеся через потенциально населенные районы, где есть требование избегать использования взрывного защитного оружия и уменьшать сопутствующий ущерб.

Исследовательское подразделение Пентагона, которое называется DARPA (Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов), объявило в понедельник, что в ходе недавних испытаний на базе ВВС Эглин его программа Mobile Force Protection (MFP) продемонстрировала многоразовую систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами C-UAS (защита для предотвращения несанкционированного вторжения дронов на военные объекты или операции). Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Подразделение исследований и разработок заявило, что разработка этой недорогой многоразовой системы перехватчика дронов началась четыре года назад с целью создания интегрированной системы для отражения атак с помощью самоуправляемых небольших беспилотных летательных аппаратов. Цель состоит в том, чтобы защитить ценные конвои, движущиеся через потенциально населенные районы, где есть требование избегать использования взрывного защитного оружия и уменьшать сопутствующий ущерб.

Демонстратор технологии успешно нейтрализовал тактически важные дроны с помощью недавно разработанного радара X-диапазона, который автоматически обнаруживает и идентифицирует угрозы для беспилотных воздушных систем. Затем радар соединяет цели с конкретными перехватчиками через автоматизированный механизм принятия решений, связанный с системой управления и контроля, запускает и направляет перехватчики с поворотным и неподвижным крылом с двумя типами средств противодействия беспилотным летательным аппаратам во время движения и без вмешательства оператора.

«Поскольку мы сосредоточились на защите мобильных ресурсов, в программе особое внимание уделялось решениям, занимающим мало места с точки зрения размера, веса и мощности», — сказал менеджер программы MFP Грегори Авикола из отдела тактических технологий DARPA. «Это также позволяет создавать более доступные системы и требует меньше операторов».

Читайте: Пентагон встревожен: Китайская ракета может упасть на Землю в любом районе

Требуется, чтобы системные решения вне кинетических полей продвигали концепции, которые могут быть использованы в гражданских районах и вокруг них. Первичный механизм нейтрализации беспилотников стреляет сильными, жесткими лентами с многоразовых перехватчиков, что приводит к потере тяги. Кроме того, были разработаны и продемонстрированы другие некинетические методы. Сосредоточение внимания на отражении рейдов с множественными угрозами, а не на отдельных беспилотных воздушных атакующих, потребовало разработки интегрированного решения, состоящего из датчиков, автономности и смягчения последствий, более надежного, чем существующие системы.
Экономические новости youtube
Посещений: 245

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Отмена ПСО по газу для тепловиков приведет к коллапсу ЖКХ
Экономический прорыв: Использует ли Украина высокие мировые цены на сырье для реиндустриализации
Все статьи





Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Конык» и «Волык»: Украинцам показали первые отечественные электромобили (ФОТОрепортаж) (2018)

Украинские беспилотники будут оснащены высокоточными ракетами (ФОТО и ВИДЕО) (1865)

В Сети опубликовали архивный снимок Илона Маска в детстве (ФОТО) (1736)

Американские ВВС отказались от покупки новейших истребителей F-35 (1677)

В Сети показали, что видят летчики истребителей ВВС США при полете в очках дополненной реальности (ВИДЕО) (878)

В Киеве провели тест-драйв раритетного авто Buick 1969 года выпуска (ФОТО) (628)

В Сети обнаружили снимок модели китайского стелс-вертолета 2.8 (625)

Южную Корею подозревают в неготовности уже представленного прототипа истребителя KF-21 (534)

Первую в истории дозаправку истребителя ВВС США от беспилотника показали на видео (449)

Турция обновит свои танки Leopard 2A4 комплектами брони местного производства (349)

Армия

Бронетранспортер десантный БТР-Д
Переносной зенитно-ракетный комплекс Starburst (Великобритания)
Бронированная машина разминирования Keiler (Германия)
Зенитная установка 25-мм SIDAM-25 (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Клименко
Александр
Комаровский
Евгений
Онищенко
Анна
Чечеткин
Николай
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинка из Чугуева угодила в скандал, унизив украинских военных (3912)

Принц Гарри и Меган Маркл получили подарок для новорожденной дочери, а Елизавета II - первые фото правнучки (3002)

Одно из чудес украинской природы засыпали кучей камней и мусором (ФОТО) (2875)

«Конык» и «Волык»: Украинцам показали первые отечественные электромобили (ФОТОрепортаж) (2051)

Харьковские коммунальщики "поразили" своим мужеством, укладывая новый асфальт в ливень (ВИДЕО) (1759)

У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко - опитування (1616)

Рапунцель по-сучасному: дівчина не підстригала своє волосся 10 років (ФОТО) (1580)

Украина может дать воду в оккупированный Крым. Названо условие (1170)

Пашинян предложил Алиеву обменять своего сына на всех военнопленных (1032)

Курьез: В Киеве водитель маршрутки насмешил требованиями к проезду (ФОТО) (876)


Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Паспорта-книжечки вскоре заменят на ID-карты: чем это обернется для украинцев (12809)

"Мы с Мухтаром на границе»: лучшие фотожабы недели (9480)

Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев (7482)


300_c2



Экономические новости youtube



Тарифы





bigmir)net TOP 100

 