Американские военные успешно испытали многоразовую систему для перехвата дронов

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Цель состоит в том, чтобы защитить ценные конвои, движущиеся через потенциально населенные районы, где есть требование избегать использования взрывного защитного оружия и уменьшать сопутствующий ущерб.

Исследовательское подразделение Пентагона, которое называется DARPA (Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов), объявило в понедельник, что в ходе недавних испытаний на базе ВВС Эглин его программа Mobile Force Protection (MFP) продемонстрировала многоразовую систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами C-UAS (защита для предотвращения несанкционированного вторжения дронов на военные объекты или операции). Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Подразделение исследований и разработок заявило, что разработка этой недорогой многоразовой системы перехватчика дронов началась четыре года назад с целью создания интегрированной системы для отражения атак с помощью самоуправляемых небольших беспилотных летательных аппаратов. Цель состоит в том, чтобы защитить ценные конвои, движущиеся через потенциально населенные районы, где есть требование избегать использования взрывного защитного оружия и уменьшать сопутствующий ущерб.

Демонстратор технологии успешно нейтрализовал тактически важные дроны с помощью недавно разработанного радара X-диапазона, который автоматически обнаруживает и идентифицирует угрозы для беспилотных воздушных систем. Затем радар соединяет цели с конкретными перехватчиками через автоматизированный механизм принятия решений, связанный с системой управления и контроля, запускает и направляет перехватчики с поворотным и неподвижным крылом с двумя типами средств противодействия беспилотным летательным аппаратам во время движения и без вмешательства оператора.

«Поскольку мы сосредоточились на защите мобильных ресурсов, в программе особое внимание уделялось решениям, занимающим мало места с точки зрения размера, веса и мощности», — сказал менеджер программы MFP Грегори Авикола из отдела тактических технологий DARPA. «Это также позволяет создавать более доступные системы и требует меньше операторов».

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Требуется, чтобы системные решения вне кинетических полей продвигали концепции, которые могут быть использованы в гражданских районах и вокруг них. Первичный механизм нейтрализации беспилотников стреляет сильными, жесткими лентами с многоразовых перехватчиков, что приводит к потере тяги. Кроме того, были разработаны и продемонстрированы другие некинетические методы. Сосредоточение внимания на отражении рейдов с множественными угрозами, а не на отдельных беспилотных воздушных атакующих, потребовало разработки интегрированного решения, состоящего из датчиков, автономности и смягчения последствий, более надежного, чем существующие системы.