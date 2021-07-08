ВВС США показали, как будет выглядеть бомбардировщик будущего

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Новый малозаметный бомбардировщик B-21 ВВС США, также известный как Raider, сделал еще один важный технологический шаг на пути к готовности к участию в боевых действиях.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Естественно, подробности относительно его конкретных нюансов развития недоступны, поскольку это засекреченная программа ВВС. Однако служба выпустила новую художественную визуализацию бомбардировщика B-21 Raider с некоторыми новыми визуальными улучшениями.

Последний графический рендеринг художника не показывает каких-либо существенных изменений в общей форме самолета по сравнению с тем, что было в раннем официальном рендеринге, но новые изображения показывают ранее невидимый дизайн лобового стекла кабины.

420-я летно-испытательная эскадрилья, базирующаяся на авиабазе Эдвардс, будет тестировать, анализировать и сообщать обо всех летных и наземных испытаниях B-21 Raider.

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Программа B-21 направлена ​​на масштабирование производственной инфраструктуры и производственных мощностей по всей производственной базе снабжения для подготовки к низкоскоростному начальному производству. Критический анализ конструкции, проведенный в 2018 году, показал, что самолет имеет продуманную и стабильную конструкцию.

Разработанный для выполнения обычных и ядерных задач на большие расстояния и для работы в условиях высоких угроз завтрашнего дня, B-21 станет видимым и гибким компонентом ядерной триады.