Южную Корею подозревают в неготовности уже представленного прототипа истребителя KF-21

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Южнокорейский прототип истребителя KF-21 Boramae был разобран, что вызывает подозрения в том, что он мог быть собран в спешке, чтобы уложиться в срок до 9 апреля.

«Прототип был лишен двигателя и различных компонентов, оставив его почти открытым для лежащей в основе рамы и подпертым на опорных балках», — сообщило издание koreajoongangdaily 1 июня без указания каких-либо источников информации. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Предполагается, что прототип был собран только для того, чтобы предстать готовым перед церемонией, на которой присутствовали президент Мун Чжэ Ин и министр обороны Индонезии Прабово Субианто. По сообщениям, Индонезия, которая скептически относится к проекту, согласилась возобновить свое участие и выплатить свой финансовый взнос после переговоров между Чжэ Ином и Субианто.

«Даже если разборка нужна для того, чтобы подготовиться к наземным испытаниям, трудно понять, для чего нужна столь массовая разборка», — говорится в публикации со ссылкой на генерала ВВС в отставке. «Обычно презентация прототипа происходит перед заключительными наземными испытаниями и испытательным полетом», — сказал генерал, предположив, что прототип не был пригоден для полетов до его презентации.

Однако издание процитировало неназванного представителя Управления программы оборонных закупок (DAPA), которое возглавляет проект KF-21, заявив, что демонтаж был частью «запланированного этапа процесса наземных испытаний».

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В публикации писалось: «По мнению различных экспертов, удаление важнейших компонентов истребителя, таких как шасси, бак для дозаправки и основные системы пилотирования, выходит за рамки того, что необходимо до проведения испытаний».

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто со своим южнокорейским коллегой министром Сух Ук

Инсайдер аэрокосмической отрасли, пожелавший остаться неназванным, сказал изданию: «Даже после завершения сборки необходимо проверить многие детали, такие как центр тяжести, которые могут не совпадать с конструкцией». Однако разборка превышает обычную замену мелких компонентов или осмотр.

Согласно более ранней информации, опубликованной DAPA и производителем самолета, Korea Aerospace Industries (KAI), наземные испытания прототипа KF-21 должны начаться в конце этого года, а первый полет запланирован на 2022 год. Однако теперь наземные испытания, похоже, будут отложены из-за демонтажа двигателя истребителя.

Koreajoongangdaily сообщил, что KAI отклонила запросы на предоставление текущих фотографий KF-21. «Мы не хотим создавать какие-либо недоразумения, показывая людям разобранный прототип после того, как они уже видели готовый самолет», — говорится в сообщении со ссылкой на анонимный источник в KAI.

Неназванный военный источник сообщил изданию, что прототип, строительство которого первоначально планировалось завершить в мае, был закончен к апрельскому визиту делегации Министерства обороны Индонезии в Корею. «Если Индонезия откажется от своей роли в финансировании KF-21, правительство сможет покрыть образовавшуюся нехватку бюджета, но это бросит тень на экспортные планы», — сказал он.

Индонезия — единственный крупный иностранный инвестор в проект KF-21, который заплатил 1,6 триллиона вон (1,4 миллиарда долларов), или 20 процентов от стоимости разработки в 8,5 триллиона вон. Страна Юго-Восточной Азии в конечном итоге получит 50 самолетов из 170.