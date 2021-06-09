В Украине успешно прошли испытания БТР-4Е (ВИДЕО)

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Украинские военные успешно испытали БТР-4Е с улучшенными характеристиками.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что проведенные успешные испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками продемонстрировали важность комплектования подобной бронетехникой подразделений ВМС ВСУ. Об этом информируют Экономические Новости.

Сообщается, что на днях прошли типовые испытания модифицированной БТР-4Е, во время которых тестировались технические характеристики БТР-4Е и эффективность преодоления бронетранспортером водных преград. Министр обороны подчеркнул, что разработка данной модификации БТР-4Е вызвана необходимостью оснащения ВМС специальной бронетехникой для десантирования с надводных кораблей. «На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград. Разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена ​​необходимостью комплектования подразделений Военно-Морских Сил бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей», — сказал Андрей Таран.

По словам министра обороны, во время испытаний бронетранспортер успешно продемонстрировал ожидаемые функции и характеристики. Модифицированный БТР-4Е отлично зарекомендовал себя. Важно отметить, что бронетранспортер БТР-4Е является украинским достижением и прошел полный цикл от разработки (с «чистого листа») до передачи вооруженным силам.

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Андрей Таран также сказал, что основным отличием модифицированного БТР-4Е от базового образца является функциональное назначение бронетранспортера. БТР-4Е с улучшенными характеристиками предназначен для транспортировки морской пехоты и их огневой поддержки. Модифицированный БТР-4Е также способен круглосуточно выполнять боевые задачи в зонах умеренно-холодного климата. Напомним, бронетранспортер БТР-4Е выпускается в Украине и поступает на вооружение в подразделения ВСУ.