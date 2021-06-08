Малайзия борется с новой вспышкой COVID-19 с помощью дронов

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Малайзия привлекла к борьбе с коронавирусной инфекцией беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые ищут людей с высокой температурой и посылают сигнал полиции.

Так, БПЛА на расстоянии 20 метров могут фиксировать местопребывание людей с высокой температурой и сигнализировать об этом службам правопорядка с помощью инфракрасного света, сообщают Экономические новости со ссылкой на госагентство новостей Bernama.

Поиск людей с высокой температурой в местах общественного пользования применяется малайзийским властями в рамках борьбы с новой вспышкой пандемии в стране.

Так, с первого июня в стране введён жесткий локдаун в связи с большим количеством выявленных случаев инфицирования коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения, в конце мая было зафиксировано более 9 тысяч больных на COVID-19 только за одни сутки.

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В стране закрыты дошкольные и школьные учебные учреждения, а также рестораны и торгово-развлекательные центры.

Локдаун продлится до 14 июня 2021 года.